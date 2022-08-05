Азербайджан на линии соприкосновения применил стрелковое оружие: с армянской стороны потерь нет

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что в ночь с 4 на 5 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильной. Напряжение в целом сохраняется. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Минобороны Арцаха, с армянской стороны потерь нет.

Некоторые из военнослужащих, получивших ранения в предыдущие дни, выписаны из медицинских учреждений. Состояние 3-х раненых военнослужащих продолжает оставаться тяжелым, состояние еще одного крайне тяжелое, с некоторой положительной динамикой.

При посредничестве российских миротворческих сил продолжается работа, направленная на дальнейшую стабилизацию ситуации.