Советник премьер-министра Армении и посол Франции обсудили последние региональные развития

Советник премьер-министра Армении Арташес Туманян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, на встрече обсуждались последние региональные развития, а также ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Арташес Туманян представил послу деятельность правительства РА в сфере экономики и, в частности, программы, осуществляемые в направлении развития инфраструктур. В этом контексте были обсуждены возможности армяно-французского сотрудничества в транспортной инфраструктуре, строительстве систем водоснабжения и орошения и в ряде других сфер.