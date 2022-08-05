Советник премьер-министра Армении и посол Франции обсудили последние региональные развития
12:54, 5 Август 2022
Советник премьер-министра Армении Арташес Туманян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, на встрече обсуждались последние региональные развития, а также ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.Арташес Туманян представил послу деятельность правительства РА в сфере экономики и, в частности, программы, осуществляемые в направлении развития инфраструктур. В этом контексте были обсуждены возможности армяно-французского сотрудничества в транспортной инфраструктуре, строительстве систем водоснабжения и орошения и в ряде других сфер.
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