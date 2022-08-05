Левон Аронян в очередном туре Всемирной шахматной олимпиады не сыграет против сборной Армении

После однодневного перерыва начались партии 7-го тура 44-ой Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай.

Как сообщает «Арменпресс», мужская сборная Армении, единолично лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков в 6 турах. Соперником сборной в 7 туре является команда США.

Соперником Габриэля Саркисяна в этом туре будет Фабиано Каруана, играющий белыми фигурами, а соперником Гранта Мелкумяна - Уэсли Сой, играющий черными. Самвела Тер-Саакяна - Леньер Домингес Перес, Роберта Ованнисяна - Сэм Шенкленд.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян, выступающий за сборную США, пропустит этот тур.

На втором месте сборная США с 11 очками, замыкает тройку лидеров вторая сборная Индии.

В предыдущих турах сборная Армении обыграла Мадагаскар (4:0), Андорру (3:1), Египет (2,5:1,5), Австрию (3:1), Англию (2,5:1,5) и Индию (2,5:1,5).

Команда под руководством Армана Пашикяна - единственная, одержавшая 6 побед на Олимпиаде.

В 7-м туре женская сборная Армении сыграет со сборной Израиля. Соперницей Элины Даниелян за первое место, является Марсель Эфроимски, играющая белыми фигурами, Лилит Мкртчян - Дина Беленькая, играющая черными. Соперницей Анны Саркисян - Маша Клинова, а Сусанны Габоян - Мичал Лахав.

В предыдущих турах женская сборная Армении выиграла у Ботсваны (4:0), Норвегии (4:0), Ирландии (4:0), Индонезии (3:1) и Англии (3,5:0,5), но уступила Эстонии (1,5 :2.5). Она с 10 очками делит 4-11 места.

На Всемирной шахматной олимпиаде будет сыграно 11 туров.