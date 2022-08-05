Депутат Азербайджана признался в политике государства, направленной на этническую чистку населения Нагорного Карабаха

Омбудсмен Республики Армения Кристине Григорян распространила сообщение. Как передает «Арменпресс», в нем говорится, что депутат законодательного органа Азербайджана Гудрат Гасангулиев сделал своеобразное признание в отношении политики азербайджанского государства, направленной на этническую чистку населения Нагорного Карабаха.

«Депутат законодательного органа Азербайджана Гудрат Гасангулиев вчера сделал необычное признание о политике азербайджанского государства, направленной на этническую чистку населения Нагорного Карабаха.

Он конкретно сказал следующее: «Армения должна прекратить свои территориальные амбиции по отношению к Азербайджану и перестать поддерживать кровавый сепаратизм Карабаха.

Пока этого не будет сделано, мы не признаем их (народа Нагорного Карабаха) право на спокойную жизнь».

После этого упомянутый депутат пояснил, что в таких условиях жизнь армян в Азербайджане невозможна. Не отстал от своего коллеги и другой депутат Фазиль Мустафаев, который также напрямую угрожал физическому существованию населения Нагорного Карабаха.

На самом деле примеров и доказательств проводимой Азербайджаном политики этнической ненависти и этнических чисток в отношении армян немало. Но примечательно, что эти официальные лица, представляющие руководство Азербайджана, делают такие заявления в контексте провокаций их собственных вооруженных сил в последние дни, в результате чего ранения различной степени тяжести получили 19 военнослужащих, двое погибли.

Несомненно, что право на жизнь мирному населению Нагорного Карабаха не гарантировано, и об этом неприкрыто говорит официальный представитель Азербайджана.

Я поделилась этой информацией со своими международными коллегами, а также с Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации, который в ближайшие дни обсудит периодический доклад Азербайджана о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - говорится в сообщении ЗПЧ Армении.