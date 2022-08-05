Наивысший уровень опасности из-за жары объявили в 16 крупных городах Италии

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 16 итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там в субботу жаркой погодой. Соответствующее уведомление размещено в пятницу на сайте ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

Данные Института атмосферных наук и климата Итальянского национального научно-исследовательского совета свидетельствуют, что в Италии температура в первые 7 месяцев текущего года была на 0,98 градуса выше среднего исторического значения. В июне средняя температура была на 2,88 градуса выше средней, что близко к максимуму, зафиксированному в 2003 году, а в июле - на 2,26 градуса выше средней.

Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti не исключает, что ущерб от засушливой погоды в Италии может достичь €6 млрд, при этом объемы производства сельскохозяйственной отрасли рискуют сократиться на 10%. Аграрии предупреждают, что более четверти территории страны находится под угрозой опустынивания, а производство пшеницы в Италии в этом году, вероятно, снизится из-за засухи на 30%.