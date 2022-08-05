ЕС глубоко обеспокоен недавними инцидентами: Боррель ответил на вопрос европарламентариев об агрессии Азербайджана

Группа депутатов Европарламента 8 июня направила письменный вопрос вице-президенту Еврокомиссии, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, подчеркнув азербайджанскую агрессию. Они спросили, что намерен делать ЕС, чтобы не допустить возобновления боевых действий. Боррель от имени Еврокомиссии в своем ответе, опубликованном 3 августа, выразил обеспокоенность последними инцидентами и возможностью дальнейшей эскалации.

Как сообщает Арменпресс, среди направивших письменный вопрос Боррелю депутатов Европарламента Фабио Массимо Кастальдо, Изабель Сантос, Мартин Зоннеборн, Ларс Патрик Берг, Мириам Лекман, Эммануэль Морель и др.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что пока внимание всего мира приковано к событиям в Украине, ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается.

«24 марта 2022 года азербайджанские вооруженные силы атаковали село Парух, а 28 мая 2022 года нарушили режим прекращения огня, смертельно ранив армянского военнослужащего. Это произошло через день после грубого выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он представил применение силы как метод применения международного права, а также заявил, что нагорно-карабахский конфликт полностью урегулирован и озвучил территориальные претензии к Армении...», - подчеркнули депутаты Европарламента.

Они подчеркнули, что данные действия и заявления явно противоречат положениям Заявления от 9 ноября 2020 года.

Европарламентарии поинтересовались у Борреля: «Исходя из вышеизложенного, какие конкретные шаги намерена предпринять Европейская служба внешних связей для предотвращения возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе и продолжения конструктивного диалога между сторонами?»

В ответе Борреля, полученном от имени Европейской комиссии, говорится: «ЕС глубоко обеспокоен последними инцидентами между Арменией и Азербайджаном и возможностью дальнейшей эскалации. Комиссия сожалеет о гибели людей».

Подчеркивается, что ЕС позитивно подходит к продолжению трехсторонних переговоров под руководством председателя Европейского совета с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. По мнению ЕС, эти усилия уже принесли много результатов, но мирный процесс никогда не обходится без трудностей. «Целью ЕС по-прежнему является содействие всеобъемлющему соглашению об устойчивом мире и безопасности в регионе», — говорится в ответе.

В Еврокомиссии также отметили, что вице-президент, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с начала военных действий поддерживает регулярные контакты с Арменией и Азербайджаном. Также отмечается, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу участвовал в подготовке трехсторонних встреч и наблюдал за выполнением договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в июне.

«31 мая 2022 года пресс-секретарь председателя Европейского совета распространил заявление, в котором подтвердил необходимость справедливого и сбалансированного переговорного процесса и необходимость подготовки населения к миру. Председатель Европейского совета также обратился к главам государств в начале июля 2022 года по поводу недавних резких заявлений, не соответствующих характеру и духу переговоров, и выразил готовность ЕС созвать следующий раунд трехсторонних переговоров в Брюсселе», - говорится в ответе.