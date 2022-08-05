В объявленную частичную мобилизацию включены только конкретные воинские части: Информационный штаб Арцаха

Информационный штаб Республики Арцах, принимая во внимание различные обсуждения в обществе относительно частичной военной мобилизации, распространил разъясняющее заявление.

Как сообщает Арменпресс, в разъяснении, в частности, говорится:

«Принимая во внимание различные обсуждения в обществе относительно частичной мобилизации, считаем целесообразным представить дополнительное разъяснение.

В связи с ростом напряженности на линии соприкосновения в последние дни возникла необходимость комплектования отдельных воинских частей и воинских или гражданских должностей. По этой причине указом президента Арцаха была объявлена частичная военная мобилизация, которая, в отличие от всеобщей мобилизации, представляет собой мобилизацию части вооруженных сил государства, исходя из конкретной обстановки и задач, с которыми в настоящее время сталкиваются Вооруженные силы.

В каждом отдельном случае частичной мобилизации масштабы, степень и количество мобилизируемых субъектов определяются компетентными органами.

Поэтому в объявленную частичную мобилизацию включаются только конкретные воинские части, и повестки получают только те граждане, которые закреплены за данными частями. Это означает, что те, кто не получил повесток, закреплены за воинскими частями, которые не включены в частичную мобилизацию. Повестки рассылались всем лицам, прикрепленным к конкретным воинским частям без какой-либо дискриминации, в том числе должностным лицам».