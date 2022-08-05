Азербайджан должен прекратить военные действия против народа Нагорного Карабаха: Роберт Менендес

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес выступил с заявлением, в котором осудил агрессивные действия Азербайджана.

«Смертоносные атаки Азербайджана в Нагорном Карабахе являются не только нарушением режима прекращения огня, но и неприемлемым продолжением его последней модели агрессии. Азербайджанские силы должны покинуть регион и прекратить боевые действия против народа Нагорного Карабаха», - как сообщает Арменпресс, написал Менендес на своей странице в Twitter.