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Азербайджан должен прекратить военные действия против народа Нагорного Карабаха: Роберт Менендес

Азербайджан должен прекратить военные действия против народа Нагорного Карабаха: Роберт Менендес

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес выступил с заявлением, в котором осудил агрессивные действия Азербайджана.

«Смертоносные атаки Азербайджана в Нагорном Карабахе являются не только нарушением режима прекращения огня, но и неприемлемым продолжением его последней модели агрессии. Азербайджанские силы должны покинуть регион и прекратить боевые действия против народа Нагорного Карабаха», - как сообщает Арменпресс, написал Менендес на своей странице в Twitter.


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