Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сказал Новак журналистам.

Он отметил, что "мы говорим о переходе в национальные валюты постепенно, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях".

"Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений", - сказал Новак.