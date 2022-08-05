Опасения армянской стороны относительно миссии МС РФ были переданы еще в феврале прошлого года: МИД Армении

Опасения армянской стороны относительно необходимости повышения эффективности деятельности российского миротворческого контингента и возникновения возможных проблем в будущем, в ряду других случаев, были переданы в письменной форме высшему руководству Российской Федерации еще в феврале 2021 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по уточнению деталей миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.

На заседании правительства 4 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ряд событий в Нагорном Карабахе, в том числе события последних дней, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе. В этом контексте Пашинян считает крайне необходимым уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе.