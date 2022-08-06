Цены на цветные металлы - 05-08-22

ЛОНДОН, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.54% и составила 2416.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.85% и составила 7870.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.20% и составила 2070.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.03% и составила 22216.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.37% и составила 24455.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.10% и составила 3488.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.39% и составила 31239.47 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.