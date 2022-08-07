В Ереване сгорели крыши двух зданий

В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 7 августа в 00:23 часов поступил звонок о том, что вспыхнул пожар на крыше дома 5 по улице Грибоедова в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, автолестница, дежурная группа отдела организации противопожарных и спасательных работ.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на крышах зданий № 50 на проспекте Комитаса и № 5 на улице Грибоедова.

Отмечается, что пожар был локализован в 01:28 часов, погашен в 01: 58. Сгорели конструкции крыш (около 50 кв/м).