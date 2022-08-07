5-7 августа в Центр кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступило 11 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 квадратных метров и более, вспыхнувших на разных покрытых травой участках республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары вспыхнули

в Арагацотнской области в городе Аштарак - 900 кв/м,

в Араратской области в селе Шагап - 1000 кв/м,

в Гегаркуникской области в городе Гавар - 1,5 га,

в Котайкской области в городе Абовян - 1,4 га, в городе Егвард - 2,8 га, в селе Ариндж - 15 га,

в Сюникской области в селе Дубнут - 10 га,

в Тавушской области в селе Навур - 4 га.

Спасатели потушили пожары на территориях общей площадью около 34,8 га.