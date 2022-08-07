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В шахте лифта на ул. Айрика Мурадяна 42/2 вспыхнул пожар: по предварительным данным, есть пострадавшие

В шахте лифта на ул. Айрика Мурадяна 42/2 вспыхнул пожар: по предварительным данным, есть пострадавшие

В Национальный  центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что 7 августа в 11:47 часов в шахте лифта дома № 42/2 на улице Айрика Мурадяна вспыхнул пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета  пожарно-спасательного отряда, автолестнца, дежурная группа отдела организации противопожарных и спасательных работ, спасательный отряд  для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС РА.


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