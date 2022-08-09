Китайский город Анькан - образец сочетания традиций и современности

Китайский город Анькан является благодатной почвой для инвесторов и предстает перед миром как исключительный образец сочетания традиций и современности.

Как сообщает «Арменпресс», журналисты, участвующие в программе, инициированной Международным центром медиакоммуникаций Китая, совершили ознакомительный визит в город Анькан.

Анькан находится в самом сердце Китая, в самой центральной части. Общая численность населения составляет около 3,1 млн человек. Именно здесь раскрыты полезные свойства традиционного китайского чая. Обработка шелка также началась здесь, еще 2000 лет назад.

Являясь одним из 10 лучших природоохранных городов Китая, Анькан вступил в новый этап развития и предоставляет инвесторам большие возможности. Благодаря именно этому городу в столицу Пекин поступает чистая вода.

Общины, окружающие Анькан, в рамках идеи «Одна община - один продукт» выбрали свое направление развития: производство чая, различных овощей и фруктов, выращиваемых в горной местности.

Сельская община Цзянцзяпин является одним из лучших примеров преодоления нищеты и повышения уровня жизни. Исключительный объём производства чая имеет и община Чанъань, где объем продаж чая в 2021 году достиг 310 миллионов юаней.

В основе развития общин лежит повышение уровня развития и жизни за счет сохранения природы и использования огромного потенциала.

Недалеко от Анькана находятся крупнейшие в Китае фабрики по производству игрушек и фармацевтических препаратов, каждая из которых уже достигла довольно высокого уровня экспорта. Китайская игрушечная фабрика производит игрушки для американского и европейского рынков и имеет специальную квалификацию безопасного производства.

Во время нашего знакомства с Аньканом, на вечерней экскурсии, мы побывали в центре города и пообщались с жителями. Они любят свой город и полны надежд на его будущее, которое сулит большие перспективы развития.

Фото: Варвара Айрапетян

Варвара Айрапетян