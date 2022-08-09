Никол Пашинян направил премьер-министру Сингапура поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю национального праздника страны направил премьер-министру Республики Сингапур Ли Сянь Луну поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Сингапура с Национальным праздником Республики Сингапур!

Армения придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению отношений и сотрудничеству между нашими странами. С удовлетворением вспоминаю наши взаимные визиты в 2019 году, которые подняли сотрудничество между Арменией и Сингапуром на новый уровень.

Я подтверждаю свою готовность работать над расширением сотрудничества с Сингапуром в двустороннем и в многостороннем форматах, в соответствии с нашими двусторонними соглашениями.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сингапура - процветания.

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».