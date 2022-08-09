СМИ: Обама, Макрон и Меркель могут присутствовать на государственных похоронах Абэ

Бывший президент США Барак Обама может присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в результате покушения. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующий вопрос в настоящее время прорабатывается. По данным правительственных источников Kyodo, также прорабатывается вопрос присутствия на государственных похоронах, которые состоятся 27 сентября, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Правительство Японии ранее утвердило решение провести 27 сентября государственные похороны Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля. Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств, пройдет на арене Budokan в Токио, неподалеку от Императорского дворца.

12 июля в токийском храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.