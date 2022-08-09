Зеленский, Ермак и Кулеба поговорили по видеосвязи с Биллом Клинтоном

Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба провели по видеосвязи разговор с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, передает Арменпресс.

"Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и командой провели видеовстречу с 42-м президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном", - написал Ермак во вторник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский поблагодарил Клинтона за "личную поддержку Украины" от него и Хиллари Клинтон, а также обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС.