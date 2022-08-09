Туристический поток из России в Грузию за семь месяцев увеличился почти в шесть раз

Граждане России в январе - июле этого года совершили более 403 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в шесть раз больше аналогичного показателя годом ранее, когда было совершено около 69 тыс. поездок. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.

Лишь в июле 2022 года из России в Грузию совершено более 156 тыс. поездок, что более чем в шесть раз больше аналогичного показателя в 2021 году. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего в Грузию приезжают туристы.

Второе место занимает Турция, ее граждане за семь месяцев совершили более 358 тыс. поездок, что на 126,2% больше показателя прошлого года. На третьем месте находится Армения, откуда было совершено около 300 тыс. визитов (+350,2%).

Всего в Грузию с января по июль текущего года совершено более 2,3 млн поездок, что в три раза больше, чем в 2021 году.