Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань, как передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Восточное командование театра военных действий НОАК объявило, что предстоящие учения являются подготовкой к операциям по защите и блокаде объединенными силами этого самоуправляемого острова. Дату окончания учений не уточнили", - отмечает издание.

Ряд наблюдателей также предположил, что власти КНР могут добиваться цели сделать нынешние масштабные учения в районе Тайваня регулярными.

Как напоминает издание, незадолго до объявления новых военных учений НОАК президент США Джо Байден заявлял, что его не беспокоят маневры военных КНР в районе Тайваня.

Между тем военные Тайваня начали артиллерийские учения со стрельбой боевыми снарядами. К занятиям по артиллерийской стрельбе привлечены сотни военнослужащих, задействованы 40 гаубиц. По данным SCMP, в ходе учений местные военные имитируют отражение нападения на Тайвань.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.