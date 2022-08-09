Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август 2022

В России выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 325, летальных исходов из-за ковида - на 60. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число зафиксированных смертей за последние сутки стало максимальным с 25 июня. Днем ранее в стране зарегистрировали 17 862 случая заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 18 746 886 и 382 846 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 092 против 8 721 днем ранее, до 18 061 168.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]