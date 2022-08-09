Премьер Эстонии Каллас призвала лишить россиян привилегии посещать ЕС

Страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам, как передает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – написала в Twitter Каллас.

Она отметила, что, несмотря на закрытие авиасообщения с Россией, европейские страны продолжают выдавать россиянам шенгенские визы.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – добавила Каллас.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян.