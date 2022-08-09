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Премьер Эстонии Каллас призвала лишить россиян привилегии посещать ЕС

Премьер Эстонии Каллас призвала лишить россиян привилегии посещать ЕС

Страны Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы россиянам, как передает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – написала в Twitter Каллас.

Она отметила, что, несмотря на закрытие авиасообщения с Россией, европейские страны продолжают выдавать россиянам шенгенские визы.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – добавила Каллас.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян.


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