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Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» вручил министру ЧС РА медаль «Сотрудничество, взаимодействие»

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» вручил министру ЧС РА медаль «Сотрудничество, взаимодействие»

9 августа министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) Алексея Мельникова. На встрече   присутствовали и первый заместитель министра ЧС Артюш Григорян и начальник первого управления ЗАО «ЮКЖД» Карен Барсегян.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, министр Памбухчян поздравил Алексея Мельникова с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта, подчеркнув, что сотрудничество между МЧС и ЮКЖД за эти годы дало свои положительные результаты.

Алексей Мельников, со своей стороны, поблагодарил министра за теплый прием.

В ходе встречи стороны достигли договоренности о совместной реализации как практических, так и образовательных работ.

В завершение встречи Алексей Мельников за эффективное сотрудничество с ЗАО «ЮКЖД» вручил министру ЧС Армену Памбухчяну медаль «Сотрудничество, взаимодействие».
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