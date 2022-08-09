Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» вручил министру ЧС РА медаль «Сотрудничество, взаимодействие»
9 августа министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) Алексея Мельникова. На встрече присутствовали и первый заместитель министра ЧС Артюш Григорян и начальник первого управления ЗАО «ЮКЖД» Карен Барсегян.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, министр Памбухчян поздравил Алексея Мельникова с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта, подчеркнув, что сотрудничество между МЧС и ЮКЖД за эти годы дало свои положительные результаты.
Алексей Мельников, со своей стороны, поблагодарил министра за теплый прием.
В ходе встречи стороны достигли договоренности о совместной реализации как практических, так и образовательных работ.В завершение встречи Алексей Мельников за эффективное сотрудничество с ЗАО «ЮКЖД» вручил министру ЧС Армену Памбухчяну медаль «Сотрудничество, взаимодействие».
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