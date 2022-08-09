США вновь подчеркнули важность решения всех вопросов Нагорного Карабаха переговорным путем

Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об интенсивных боевых действиях вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила заместитель главы миссии США в ОБСЕ Кортни Остриан, подчеркнув, что в результате боев есть жертвы и раненые.

«Мы внимательно следим за ситуацией и призываем к немедленным шагам, чтобы снизить напряженность и избежать дальнейшей эскалации.

Как мы неоднократно заявляли в Постоянном совете, США подчеркивают важность переговорного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех вопросов, связанных с Нагорным Карабахом или вытекающих из него», - сказала Кортни Остриан.

Она напомнила, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав к деэскалации ситуации и к началу прямых контактов для снижения напряженности. «Соединенные Штаты готовы взаимодействовать как с двусторонними партнерами, так и с единомышленниками, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, содействовать установлению диалога между Арменией и Азербайджаном и способствовать достижению прочного политического урегулирования конфликта», - отметила замглавы миссии США при ОБСЕ.