В Польше заявили, что визит Джонсона в Варшаву не состоялся в июле по просьбе Лондона

Польско-британские консультации, планировавшиеся 11 июля в Варшаве, были отменены Лондоном после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщил во вторник Информационный центр правительства Польши.

В понедельник агентство Bloomberg информировало, что визит Джонсона в Польшу был перенесен с 11 июля на 8 августа, но не состоялся, так как глава польского правительства не нашел времени на встречу с британским партнером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Польско-британские консультации должны были пройти 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны и после решения премьера Бориса Джонсона об отставке они [консультации] были отменены и будут организованы после формирования нового кабмина в Великобритании", - указано в сообщении польского правительства.

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или глава МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят почти 200 тыс. членов правящей партии в голосовании по почте.