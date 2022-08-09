Азиатские индексы выросли - 09-08-22
ТОКИО, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.88% и составил 27999.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1937.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3247.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 20003.44 пункта.
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