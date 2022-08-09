С запуском нового коридора территория общины Аганус выйдет из-под контроля Азербайджана: Ханумян представил подробности

Для перемещения населения общин Бердзор, Агавно и Неркин Сус Арцаха составляются списки желающих поселиться в Арцахе и желающих переехать в Республику Армения.

Об этом корреспонденту «Арменпресс» рассказал министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян, отметив, что в общей сложности в трех общинах проживает около 100 семей.

«В ближайшие дни главы общин представят соответствующие списки, согласно которым будет решена проблема обеспечения жильем семей, переселяющихся в Арцах. Те семьи, которые переедут в Республику Армения, получат сертификат на покупку квартиры, а до этого - компенсацию за аренду квартиры. По предварительным данным, около 25-30 % населения указанных общин изъявили желание поселиться в Арцахе», - уточнил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что уже известно, где будут размещены семьи, эвакуирующиеся из Бердзора, Агавно и Неркин Суса, выразившие желание жить в Арцахе, государство предоставит им квартиры.

Говоря о проблемах в процессе эвакуации, Айк Ханумян сказал, что вопросы переселения будут решаться при помощи различных международных организаций, при необходимости, и при помощи государства.

«В данный момент мы ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы помочь организовать процесс. Обсуждаются технические детали, каким образом будут переведены деньги и т. д.», - сказал наш собеседник, заверив, что проблем с переводом не будет.

По его заверению, организовать процесс эвакуации быстро и в срок можно до 25 августа.

В этот период Министерство ОНКС Республики Арцах займется вывозом исторического и культурного наследия.

Говоря об обсуждениях в социальных сетях, согласно которым жителям Бердзора, Агавно и Неркин Суса было запрещено поджигать свои дома, министр Ханумян в первую очередь упомянул пример общины Чаректар Шаумянского района, когда жители подожгли свои дома, но после было установлено, что поселок останется под управлением Арцаха.

«Я против поджога домов. Однажды Чаректар уже был сожжен по недоразумению или намеренно, и сегодня мы тратим 100 миллионов драмов на восстановление этого села. Прошло всего полтора года с момента передачи территории общины Аганус, но сегодня территория этой общины возвращается в коридор, выходит из-под контроля Азербайджана, но там все разграблено и сожжено, начиная со времени первой войны и до 2020 года. Речь идет о поселках Мехвадзор, Унанаван, Меликашен, Маратук. Если бы мы оставили жилой фонд в том коридоре, мы могли бы легко там заселиться, но сегодня там только обгоревшие стены и развалины. Если бы жилой фонд сохранился, мы смогли бы спокойно заселить этот коридор сегодня. В настоящее время есть только обгоревшие стены и руины», - сказал Ханумян, отметив, что Агавно находится очень близко к запланированному коридору новой трассы, соединяющему Арцах с РА, и неизвестно, как изменится ситуация через полтора-два года.

«Мне бы не хотелось, чтобы, в случае, если все сложится в нашу пользу, по возвращении в Агавно мы увидели бы такие же обгоревшие и почерневшие стены. Поэтому я категорически против того, чтобы что-либо сжигать, грабить, разрушать», - подчеркнул министр Ханумян.

Отвечая на вопрос об особенностях организации движения по альтернативной дороге Арцах-Армения и строящихся по соседству новых инфраструктурах, министр пояснил, что новый маршрут начинается от поселка «Десятая верста», затем проходит через Мец Шен, Хин Шен, по административной территории общины Аганус Кашатагского района и доходит до границы с Арменией.

«11-километровый участок дороги до Корнидзора еще не построен. До этого мы временно будем проезжать через небольшой 4-километровый грунтовой участок, который соединяется с действующей магистралью прямо над Агавно», - сказал Айк Ханумян, добавив, что альтернативная дорога будет действовать по логике коридора.

По словам министра, участок дороги от границы РА до Корнидзора планируется построить примерно за 250 дней.

Безопасность альтернативной дороги будет осуществляться по принципу коридора Бердзор-Агавно. Российский миротворческий контингент будет дислоцирован на 5-километровом участке нового маршрута.

Что касается прокладки вдоль альтернативной дороги питающих Арцах новых инфраструктур, в частности, линий связи и высоковольтных линий электропередач, Айк Ханумян отметил, что работы уже ведутся, их планируется завершить в короткие сроки.