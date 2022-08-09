Опасные продукты питания: приостановлено производство мацуна и сметаны

Инспекторы Вайоцдзорского областного центра Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА провели проверку на молочной продукции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Генри Арутюняну (Вайоцдзорская область, община Гндеваз), в ходе которой из имеющихся продуктов был проведен отбор проб и представлен на лабораторную экспертизу.

Как передали Арменпресс из ИОБПП, по результатам испытаний образцы йогуртовых и кисломолочных продуктов по показателю МКБ (бактерии группы кишечной палочки) не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза» «О безопасности молока и молочных продуктов».

Производственная деятельность указанного цеха по производству мацуна и сметаны приостановлена до принятия производителем необходимых мер для приведения производимой продукции в соответствие с нормами, установленными правовыми актами.