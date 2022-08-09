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В зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. МО РФ

В зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. МО РФ

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять поставленные перед ним задачи в Нагорном Карабахе. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны РФ. 

Миротворцы РФ на двадцати семи наблюдательных пунктах проводят круглосуточный мониторинг ситуации и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Отмечается, что нарушений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ не зафиксировано. 

"С целью обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов регулярное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных Сил Азербайджана и Армении сохраняется", - говорится в сообщении.


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