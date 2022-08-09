Депутат Европарламента из Германии указал Боррелю на деструктивное поведение Азербайджана

Депутат Европарламента от Германии, постоянный член комитета по международным отношениям и подкомитета по безопасности и обороне Ларс Патрик Берг задал Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю вопрос относительно эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт European Neighborhood Monitor, к вопросу присоединилась группа других депутатов Европарламента.

Депутат Европарламента предупреждает, что в то время как внимание всего мира сосредоточено на российско-украинском конфликте, ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается.

«24 марта 2022 года азербайджанские войска атаковали село Парух и 28 мая 2022 года нарушили режим прекращения огня, смертельно ранив одного армянского военнослужащего. Это произошло на следующий день после резкого заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который представил применение силы как попытку обеспечить соблюдение международного права, заявив, что нагорно-карабахский конфликт полностью урегулирован. Он выдвинул требования в отношении суверенной территории Армении и использовал резкие слова, заявив, что «националисты в Армении не должны смотреть на нас, если они не хотят, чтобы им снова сломали головы», - отмечается в опросе.

По мнению депутата Европарламента, эти действия и заявления явно противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также в духе заявления, сделанного по итогам трехсторонней встречи Армении, Азербайджана и ЕС в Брюсселе 22 мая 2022 года.

«По этой причине мы хотели бы спросить у заместителя председателя комиссии/верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, какие конкретные шаги предпринимает Европейская служба внешних связей для предотвращения возобновления военных действий в Нагорном Карабахе и продолжения конструктивного диалога между сторонами", - говорится в вопросе депутатов.

В ответ Верховный представитель ЕС заявил, что ЕС глубоко обеспокоен недавними инцидентами между Арменией и Азербайджаном и рисками дальнейшей эскалации. Комиссия сожалеет о гибели людей.

«ЕС позитивно относится к продолжению трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана под руководством председателя Европейского совета. Эти усилия уже принесли много результатов, но мирный процесс всегда сопряжен с трудностями. Цель ЕС — поддержать всеобъемлющее соглашение об устойчивом мире и безопасности в регионе.

Высокий представитель/вице-президент поддерживает регулярные контакты с Арменией и Азербайджаном с начала военных действий. Специальный представитель ЕС по конфликту на Южном Кавказе и в Грузии участвовал в подготовке трехсторонних встреч и на месте следил за реализацией договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана, последний раз в начале июня 2022 года. 31 мая 2022 года пресс-секретарь Председателя Европейского Совета выступил с заявлением, в котором подтвердил необходимость справедливого и сбалансированного переговорного процесса и необходимость подготовки населения к миру. В начале июля 2022 года председатель Европейского совета также сослался на недавние резкие высказывания в адрес глав государств и правительств, которые не способствуют характеру и духу переговоров. ЕС также выразил готовность созвать следующий раунд трехсторонних переговоров в Брюсселе", - говорится в ответе Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.