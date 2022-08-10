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Европейские индексы - 09-08-22

Европейские индексы - 09-08-22

МОСКВА, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.12% и составил 13534.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.53% и составил 6490.00 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7488.15 пункта, а российский RTSI вырос на 3.02% и составил 1116.28 пункта.


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