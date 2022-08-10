В Армении выросли объемы строительства и сделок по купле-продаже недвижимости

В Армении в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы строительства выросли на 12,7 %. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на данные Статистического комитета РА, всего по стоимости на данный момент было осуществлено строительство на 149 млрд 030,6 млн драмов.

При этом за счет средств государственного бюджета осуществлено строительство на 37 млрд 446,6 млн драмов (рост на 1,8 %), за счет средств общин - на 5 млрд 510,8 млн драмов (рост на 92,6 %), за счет средств гуманитарной помощи - на 1 млрд 476,5 млн драмов (рост: 79,8 %), за счет средств организаций - на 69 млрд 062,6 млн (рост - 27,2%), за счет средств населения - на 35 млрд 534,1 млн драмов. Последний показатель снизился на 5,1 %.

Согласно сводным данным отчетов, полученных от Комитета кадастра, общин, кондоминиумов, доверенностей и доверительных управляющих и других юридических лиц, в конце 2021 года в жилищном фонде общей площадью в 264 047 кв/м числились 19 256 многоквартирных домов с 448 938 квартирами, 422 217 частных жилых домов. Общая площадь фонда общежитий и временных мест проживания составила 264 047 кв/м.

В первом полугодии текущего года совершено 96 535 сделок с недвижимым имуществом, из них 37 322 - сделки отчуждения, 5 093 - передачи в аренду, 12 487 - передачи под залог, 18 624 - в наследство, 13 281 - первичной регистрации и другие виды сделок. Из общего количества сделок 26 964 относились к квартирам, 20 418 - к жилым домам, 36 326 - к земле, из коих 22 182 - земли сельскохозяйственного назначения. В сельской местности Армении были совершены 15 663 сделки по отчуждению недвижимого имущества, в городах областей - 9 216, в Ереване - 12 443.

Сделки по продаже недвижимости в первом полугодии этого года увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году за первое полугодие были совершены 24 961 сделка купли-продажи, за аналогичный период этого года - 27 192.