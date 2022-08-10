В Гюмри пройдут Дни Еревана: состоится большой концерт: «Симфонический» и «Реинкарнация»

26 и 27 августа в Гюмри пройдут дни Еревана. В течение двух дней культурная столица Армении и столица Ереван будут дышать в унисон. А пока в Ереване царит суета: приготовления, репетиции и пересматриваемые проекты.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Еревана, в Гюмри в Дни Еревана ожидается беспрецедентная концертная программа. На площади Вардананц состоится большой концерт: «Симфонический» и «Реинкарнация».

Как будет выглядеть слияние двух коллективов разных музыкальных жанров. Организаторы не раскрывают скобки, но уверяют, что участники праздника не испытают недостатка в теплоте и чувствах.

«Это масштабное мероприятие, которое представит возможности симфонического оркестра и полюбившийся концертный репертуар группы «Реинкарнация». С любовью приглашаю вас на наш долгожданный концерт, я думаю, что это очень хорошая возможность приехать в Гюмри и послушать музыку. Музыка может объединить людей и побудить их прийти. Будем ждать всех с большой любовью», - заверил Сергей Смбатян, основатель-руководитель Государственного симфонического оркестра Армении.

«Это 20 летняя напряженная работа, это обязывает. Приглашаю всех и из Еревана и из регионов в Гюмри. Это моя давнейшая мечта, и я уверен, что многим она понравится», - заверил основатель группы «Реинкарнация» Роланд Гаспарян.

От Эребуни-Еревана до Гюмри. Программа будет весьма насыщена и популярна.

Одним из приоритетов мэрии Еревана является распространение культуры, рожденной в столице, во все регионы Армении. Культурная децентрализация на этот раз пришлась на Гюмри. Сделано все возможное, чтобы Дни Еревана отличались оригинальными и интересными программами.

«Мэрия Еревана уделяет большое внимание культурным мероприятиям, и каждый год в бюджете мы планируем значительные средства на проведение культурных мероприятий. В конце этого месяца в Гюмри пройдут Дни Еревана. Будут большие мероприятия: концерты, театральные представления, ярмарки и, конечно же, все это завершит большая концертная программа: «Симфонический» и «Реинкарнация». Думаю, нас ждет время хорошее и интересное времяпровождение. Так что, я приглашаю всех в Гюмри, чтобы вместе отметить Дни Еревана и хорошо провести вечер. Ждем вас в Гюмри», - сказал мэр Еревана, Грачья Саркисян.

«Мы ждем гостей со всего мира, пускай приедут, проведут у нас хорошие дни, осмотрят наши достопримечательности, познакомятся с нашей культурой, отведают гюмрийского хлеба с солью. От всего сердца приглашаем всех посетить это уникальное мероприятие, после которого, я уверен, они возвратятся с такими впечатлениями, каких они не испытывали нигде», - отметил глава общины Гюмри Вардгес Самсонян.