Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано: Министерство обороны Арцаха

В ночь с 9 на 10 августа и по положению на 09:00 утра оперативная ситуация на линии соприкосновения, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах, отметив, что существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано.

Вместе с российским миротворческим контингентом продолжаются шаги по дальнейшей стабилизации ситуации.