Reuters сообщил, что китайские военные корабли остаются в Тайваньском проливе

Около 20 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Тайваня по состоянию на утро среды продолжали держаться вблизи так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Вместе с тем, по его данным, несколько кораблей ВМС НОАК продолжают действовать и в акватории к востоку от острова. Как отмечают наблюдатели, это означает, что Пекин пока не готовится сворачивать учения в регионе.

Командование НОАК, а также оборонное ведомство Тайваня пока не выступали с официальными комментариями по поводу ситуации, складывающейся к настоящему времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Вооруженные силы Китая в четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Они должны были завершиться в воскресенье, но их продлили на неопределенный период. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.