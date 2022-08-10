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Демобилизация граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в Арцахе

Демобилизация граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в Арцахе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации. Как стало известно «Арменпресс» из пресс-релиза, распространенного Аппаратом президента Арцаха, в указе, в частности, говорится:

«Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной военной мобилизации, объявленной 3 августа 2022 года».
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