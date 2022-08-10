Нарушено движение на одном из участков межгосударственной дороги Ереван-Ерасх- Горис-Мегри-граница с Ираном

В результате переворота транспортного средства с прицепом нарушено движение на 341-342 км межгосударственной автодороги М-2: Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Исламской Республики Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Дорожном управлении, отметив, что проводятся работы по выводу перевернувшегося автомобиля с дороги.

Принимаются меры по восстановлению проходимости автодороги.