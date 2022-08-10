В Ереване и в некоторых областях температура воздуха в дневные часы достигнет +40 - +42 градусов

Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что в связи с проникновением теплых тропических воздушных потоков из районов Ирака с 11 по 16 августа температура воздуха на территории республики повысится на 6-8 градусов в сравнении с сегодняшним днем.

Как передает «Арменпресс», в частности, в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване с 15 по 19 августа температура воздуха достигнет +40 - +42 градусов.

Вследствие высокого теплового фона и отсутствия осадков в предгорьях и в долинах республики в эти дни ожидается пожароопасная ситуация высокой степени.