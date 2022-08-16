Starmus IV: В поисках будущего человечества среди звезд

Могли ли вы когда-нибудь представить себе, что наступит день, когда полеты на Луну станут такими же обыденными и повседневными, как рейсы Ереван-Москва или Париж-Нью-Йорк? А представляли ли вы себе, что наступит день, когда человечеству придется покинуть планету Земля и чтобы сохранить свое существование найти свой «Дом» на других планетах? Эти идеи, на первый взгляд кажущиеся научной фантастикой, в последние годы все чаще обсуждаются в профессиональном сообществе. Starmus IV стал своеобразной площадкой для обсуждения этих и других вопросов авторитетными представителями сферы, который в очередной раз собрал под одной крышей любителей науки, музыки и искусства.

Starmus IV: «Жизнь и Вселенная»

Четвертый фестиваль Starmus прошел с 18 по 23 июня 2017 года. На этот раз фестиваль сменил географию, переехав из Испании в Тронхейм, в Норвегию. Starmus IV проходил под названием «Жизнь и Вселенная».

Фестиваль, прошедший в Норвегии, был беспрецедентным по составу и количеству участников. Главным докладчиком, как и в случае с двумя предыдущими, был «рок-звезда» науки Стивен Хокинг. Среди участников были 10 астронавтов, в том числе и побывавшие на луне Базз Олдрин, Чарльз Дьюк, Харрисон Шмидт, 11 нобелевских лауреатов, ученые, оскароносный кинорежиссер Оливер Стоун, известный тележурналист Ларри Кинг и другие. Количество делегатов в том году превысило 2 300 человек.

Три легендарных астронавта, побывавших на луне, на одной сцене

Три легендарных астронавта, астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, астронавт «Аполлона-16» Чарльз Дьюк и последний человек, побывавший на Луне, астронавт «Аполлона-17» Харрисон Шмидт в рамках дискуссии «На Луне и за ее пределами» впервые вместе вышли на одну сцену.

Три американских астронавта, ступивших на Луну, вспоминают запомнившиеся подробности своих миссий.

Астронавты рассказали о своих полетах на Луну, о примечательных, а иногда и забавных эпизодах. Чарли Дьюк шутивший, что, после посадки на Луну он слово «фантастический» использовал, должно быть, около 900 раз, рассказывал.

«Когда смотришь на преимущественно серый пейзаж Луны, а потом смотришь вверх и смотришь за горизонт, а за горизонтом, прямо над поверхностью Луны просто черное небо, думаешь, какой контраст. И ты продолжаешь говорить сам себе: я на Луне! И не можешь насытиться этим».

Шмидт, единственный ученый, побывавший на Луне, говорил о важности отправки людей на Марс, заявляя: «Марс - четкая цель для человечества. Вопрос в том, каков самый быстрый и наименее рискованный путь? На мой взгляд, это станет возможным посредством Луны. Нам нужно задействовать два-три поколения молодых людей, которые должны научиться справляться с рисками в дальнем космосе, сильно отличающихся от околоорбитальных рисков. Именно по этой причине Луна важна. Я думаю, что Луна - это критический путь, который приведет людей на Марс».

Чарльз Дюк разделил его мнение, сказав: «Мы все должны начать с Луны, разрабатывая долговечные и возобновляемые системы. Когда мы доберемся до Марса, мы, по сути, будем автономными. Когда вы обратитесь оттуда: «Здравствуй, Хьюстон», Хьюстон не сможет вам ответить в течение 10-15 минут. Я постоянно слышу, как люди спрашивают, почему мы тратим так много денег на Луну? Но реальность такова, что мы не потратили ни копейки на Луну, все эти деньги были потрачены в Соединенных Штатах или в Европе, где у нас есть контракты».

Второй человек на Луне Базз Олдрин, участвовавший в обсуждении из своего дома во Флориде и одетый в футболку с надписью «Get your ass to Mars», подчеркнул важность налаживания сотрудничества между странами способными изучать Вселенную, отметив, что без участия таких стран невозможно будет достичь этой цели.

Человечество обречено покинуть планету Земля

В будущем человечеству придется покинуть планету Земля. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг сделал это заявление в своей речи на Starmus IV, озаглавленной «Будущее человечества». На этот раз Хокинг участвовал в фестивале посредством видеосвязи, но и это не помешало ему привлечь внимание тысяч людей к своим словам и идеям.

Хокинг призвал ведущие страны до 2020 года отправить на Луну астронавтов, в ближайшие 30 лет построить там лунную станцию. А до 2025 года отправить людей на Марс. По мнению ученого, это даст новую искру космической программе, станет причиной возникновения новых союзов и даст человечеству ощущение общей цели.

Хокинг говорит о неизбежности ухода человечества с Земли

«Космическая экспансия полностью изменит будущее человечества. Я надеюсь, что это объединит конкурирующие страны вокруг одной цели, чтобы противостоять вызовам, общим для всех нас», - сказал Хокинг. По его словам, космические путешествия с участием человека являются ключевыми для будущего человечества, ведь планете Земля угрожают как изменения климата, так и истощение природных ресурсов.

«Нам недостаточно территории, и единственное место, куда мы сможем отправиться, - это другие миры. Пришло время исследовать другие солнечные системы. Распространение может быть единственным вариантом, который спасет нас от самих себя. Я убежден, что люди должны покинуть Землю. А для того, чтобы покинуть Землю, нужны сосредоточенные усилия, каждый должен посвятить себя этому делу. Нам нужно возродить энтузиазм в отношении космических путешествий, существовавший в начале 60-х годов», - сказал Хокинг, подчеркнув, что у человечества в долгосрочной перспективе на Земле нет будущего.

Профессор отметил, что существуют внеземные (extraterrestrial) апокалипсисы, гарантированные теориями физики и вероятности, например, астероиды, изменения климата Земли, таяние ледяных щитов, вымирание видов животных, истощение природных ресурсов и т.д.

По мнению ученого, колонизация планет уже не является научной фантастикой. Он отметил, что планета Проксима B в системе Альфа Центавры является многообещающей целью, добавив: «Если человечеству суждено продолжить свое существование еще на миллион лет, то наше будущее - смело отправляться туда, где еще никто не был. Я полон надежд. У нас нет иного пути».

The Spacewalker: фильм о реализации советской космической программы, казавшейся невероятной

В рамках Starmus IV в Норвегии состоялась европейская премьера фильма «The Spacewalker» (Космонавт) о легендарном советском космонавте Алексее Леонове, первом человеке, вышедшем в открытый космос. Фильм рассказывает о 1960-х годах, ходах холодной войны, когда Советский Союз и США участвовали в космической гонке. Именно в этот период Советский Союз решил отправить в космос первых двух космонавтов. Фильм рассказывает о вызовах и рисках, после преодоления которых, очередная нереальная и крайне опасная инициатива советской космонавтики становится реальностью.

Леонов лично участвовал в подготовле и съемках фильма «The Spacewalker». Он был посвящен памяти другого космонавта Павла Беляева, участника полета «Восход-2» вместе с Леоновым в 1965 году.

От науки до музыки и кино: Обладатели медали Стивена Хокинга

В рамках Starmus IV во второй раз были вручены медали Стивена Хокинга, которые вручаются за вклад в популяризацию науки, по трем номинациям: наука, искусство и кино.

Одна из медалей была вручена астрофизику Нилу де Грассу Тайсону за его вклад в популяризацию науки посредством телешоу, книг и лекций. Организаторы фестиваля отметили, что «его усилия способствовали популяризации науки во всем мире, привнося новый энтузиазм и интерес ко многим научным дисциплинам».

В области кино медаль была присуждена ситкому «The Big Bang Theory» (Теория большого взрыва), в области искусства - французскому композитору Жану-Мишелю Жарру, считающемуся одним из основоположников электронной музыки.

Обладатели медали Хокинга 2017 года

Астронавт, наблюдавший восходы солнца, на Международной космической станции

С заключительной речью на фестивале выступил американский космонавт Терри Вёртс. ОН совершил два полета на Международную космическую станцию на кораблях NASA Endeavour и Роскосмоса « Союз ТМА-15М», был командиром Международной космической станции и провел в космосе в общей сложности 200 дней.

Он рассказал о днях, проведенных в космосе, и подробностях своей миссии. Астронавт сделал более 300 000 фотографий во время своего пребывания на Международной космической станции, которые были отправлены в НАСА и использованы в фильме IMAX «Beautiful Planet» (Прекрасная планета), который транслировался в апреле 2016 года. Вёртс шутил, что за время его пребывания на космической станции сотрудники НАСА очень много помучались, ведь до этого никто не присылал им такое большое количество кадров из космоса.

Вёртс завершил свою речь следующими словами:

«Жизнь на Земле не всегда бывает веселой. Все люди ошибаются, у всех есть проблемы. В последние годы всякий раз, когда случается что-то плохое, я закрываю глаза и мысленно переношусь во Вселенную, думая о восходе или закате солнца, которые я там видел. Тогда я начинаю думать, что таких восходов и закатов были миллиарды, и будут миллиарды и в будущем. Где-то на Земле это происходит и прямо сейчас. Всякий раз, когда что-то происходит в моей жизни или у меня возникает проблема, я мысленно иду туда и говорю себе, что все будет хорошо. Неважно, насколько все плохо, в целом все не так уж и плохо. Все будет хорошо. Может быть, сейчас все кажется ужасным, но завтра снова взойдет Солнце... А если вы на Международной космической станции, то Солнце взойдет через 90 минут».

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