Конгрессмен заявил, что Трамп скоро сообщит об участии в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп после проводившихся в его поместье во Флориде обысков не чувствовал себя побежденным и еще больше настроен на участие в президентской гонке, он уже принял решение и скоро о нем сообщит. Об этом, как передает в среду телеканал Fox News, заявил конгрессмен Джим Бэнкс, который виделся с экс-президентом Белого дома после обыска.

С Трампом во вторник вечером встретились свыше 10 конгрессменов-республиканцев, в том числе и Бэнкс. Мероприятие проходило в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, в штате Нью-Джерси,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Он вовсе не выглядел побежденным, был очень воодушевлен и оптимистичен", - сказал конгрессмен в интервью каналу.

По его словам, республиканцы беседовали с бывшим президентом примерно в течение трех часов. Они обсуждали то, что планируют сделать, если на выборах в Конгресс "вернут себе большинство".

Относительно планов Трампа баллотироваться на выборах в 2024 году Бэнкс сказал, что тот уже "принял решение".

"Он сказал, что нам понравится его решение, и то, когда он о нем сообщит, это только вопрос времени", - подчеркнул политик. Республиканцы поддержали Трампа в том, что "вынести решение лучше раньше, чем позже", указал он.