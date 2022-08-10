Что заставило итальянца Карло Копполу влюбиться в Армению?

Итальянец Карло Коппола, секретарь Армянской ассоциации Апулии города Бари, основатель и руководитель Культурного центра « Грант Назарян», пытается проблемы Армении довести до всего мира. Впервые он побывал Армении в 2015 году, и с этого момента ведет проармянскую деятельность, желая способствовать установлению тесных связей между различными структурами всего мира и Арменией.

«Я хочу, чтобы мир знал, что Армения, чтобы сохранить свою независимость, каждый день сталкивается с новыми вызовами. Миру нужно понять проблемы Армении, понять, что Армения борется за свое выживание с очень сильным врагом. Мы должны помогать, способствовать тому, чтобы Армения создавала связи со всеми структурами мира, в области музыки, литературы, кино, искусства, науки и в других сферах», - сказал Карло Коппола в беседе с «Арменпресс».

Что же заставило итальянца так полюбить Армению?

Любовь к Армении началась еще в 2001 году, когда он познакомился с армянской культурой, открыв для себя поэта, журналиста Гранта Назарянца. Карло Коппола подчеркивает, что все, что он делает для Армении, посвящено этому поэту. По его словам, произведения Назарянца важны для Италии. Назарянц был тем, кто распространял армянскую культуру в Италии. Карло Коппола, который является соучредителем и руководителем культурного центра «Грант Назарянц», подчеркивает, что он первым в Италии заговорил о Геноциде еще во время Геноцида.

«С его помощью в 1924 году в Бари приехало около 80 армян. В районе «Нор Аракс» Назарянц основал ковровую фабрику для поддержки соотечественников, переживших геноцид. Ковры «Нового Аракса» покупали Папы Бенедикт 15-й и Пий 13-й, король Италии Виктор Эммануил III, королева Елена Савойская, король Египта и Судана Фарук. «Нор Аракс» посещали политик Шахан Натали, Армянский Патриарх Иерусалима Торгом и другие лица. От поселка «Новый Аракс» сегодня мало что сохранилось: название, заводское здание и немногочисленное армянское население. Но в Бари не забывают имя Гранта Назарянци», - сказал он.

Я оказался в месте, где живут армяне

Карло Коппола впервые приехал в Армению, когда отмечалось 100-летие Геноцида армян, на 15 дней. В 2018 году он получил гражданство РА. Карло Коппола отмечает, что при посещениях нашей страны, он пытается связать государственные органы Армении с итальянскими партнерами. Переводит из англоязычной прессы статьи об Армении и армянах, пытаясь освещать представления международной прессы не только об Армении, но и об армянской диаспоре. Коппола говорит, что армяне просто не могут ненавидеть других, это нация, полная любви.

«До того, как я приехал в Армению, я все представлял себе совершенно по-другому. Для меня Армения была местом, которое существовало в мечтах Назарянца и ему подобных интеллектуалов. Когда в 2015 году я вышел из самолета, впервые приехав Армению, я подумал, что сейчас нахожусь на земле, где живут армяне. Это означало, что цель геноцида не была достигнута, и Турция не победила. Армения как страна имеет свои структуры, которые работали, работают и будут работать», - сказал он.

Цели и перспективы

Жена Карло Копполы - армянка, но он подчеркивает, что она в его любви к Армении не сыграла никакой роли. У них двое сыновей, они одновременно обучаются и воспитываются в рамках культур как Армении, так и Италии. Карло Коппола уверен, что обе культуры важны для детей. У Карло Копполы по-прежнему много намерений в отношении Армении. Готовит к переизданию несколько книг об армянском кино, музыке, истории армянских общин Сицилии и Апулии в Италии.

«Мы работаем над тем, чтобы доказать, что армянская интеллигенция существовала в старом городе Бари еще с X века. Подчеркнем также, что в Бари был составлен и подписан документ на армянском языке еще в 941 году. Это один из первых документов армянского присутствия в Европе. В 2023 году я хочу организовать мероприятие, посвященное Гранту Назарянцу, чтобы сделать его более узнаваемым», - сказал он.

В 1920-х годах итальянский приморский город Бари стал островком спасения для нескольких десятков армян, переживших геноцид. Армянские беженцы основали здесь район «Новый Аракс». Уцелевших соотечественников привез в Италию писатель, общественный деятель Грант Назарянц, покинувший родной Стамбул весной 1913 года.

Родившийся в 1886 году в Константинополе армянский поэт уехал в Париж и Лондон, чтобы получить образование. Он вернулся и начал активно действовать, сотрудничать с десятками газет и журналов, публикуя собственные произведения и переводы.

Его прекрасное знание английского, французского, после и итальянского позволило ему быстро влиться в литературные и культурные круги Италии, он увлекался футуризмом.

Архив Гранта Назарянца хранится в Центре культурный и исторических исследований Конверсано.

После Второй мировой войны о Назарянце постепенно стали забывать. Он переехал из Бари в Конверсано. Из Конверсано Назарянц переехал в небольшой город Казамасима, где за два года сменил шесть квартир. Писатель, испытывая крайнюю бедность, не мог даже платить за квартиру. Грант Назарянц, член Итальянской академии и кандидат на Нобелевскую премию, скончался в одной из больниц Бари в январе 1962 года, в полном одиночестве.

Для сохранения наследия Назарянца, популяризации малоизвестных страниц его жизни в 2011 году Карло Коппола, директор Центра исследований культуры и истории Козма Кафуэри, заместитель директора Паоло Лопане и Рубен Тимурян основали Культурный центр «Грант Назарянц».