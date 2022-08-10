В НАН Армении приняли делегацию, возглавляемую министром культуры и молодежи Иракского Курдистана

10 августа в Национальной академии наук (НАН) РА приняли делегацию во главе с министром культуры и молодежи Иракского Курдистана Мохаммедом Саидом Али. Как сообщили «Арменпресс» в НАН, на встрече присутствовали генеральный консул РА в Эрбиле Аршак Манукян, члены президиума НАН РА, научные сотрудники Институтов востоковедения и искусства НАН РА.

Гостей приветствовал академик-секретарь Отделения арменоведения и общественных наук НАН РА, академик Юрий Суварян.

Директор Института востоковедения НАН Армении, кандидат исторических наук Роберт Казарян представил историю армяно-курдских отношений, результаты исследований, проведенных в области развития курдоведения в Институте востоковедения.

Исполняющая обязанности директора Института искусств, доктор искусствоведения, профессор Анна Асатрян зачитала доклад об армяно-курдских культурных обменах. Она представила труды о переработанных Комитасом курдских народных песнях. Анна Асатрян подарила министру культуры и молодежи Иракского Курдистана и генеральному консулу РА в Эрбиле книги, содержащие аранжировки курдских народных песен Комитаса и ноты этих аранжировок. Затем гости слушали курдскую народную музыку.

Министр культуры и молодежи Иракского Курдистана Мохаммед Саид Али поблагодарил за теплый прием. Он представил политику правительства Иракского Курдистана в области культуры, подчеркнул значение укрепления армяно-курдских культурных связей, исторических отношений двух народов. Министр выразил надежду, что армяно-курдские культурные и научные связи станут еще более активными.

Генеральный консул РА в Эрбиле Аршак Манукян рассказал о работах, которые ведутся при содействии консульства в культурной и научной сферах Иракского Курдистана. Он особо подчеркнул тесное сотрудничество с Институтом востоковедения НАН РА.

Было подчеркнуто, что Институты востоковедения и искусства НАН РА должны активизировать свои связи с культурными и научными организациями Иракского Курдистана.

Встреча была организована Институтом востоковедения НАН РА и Генеральным консульством РА в Эрбиле.