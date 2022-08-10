В Пентагоне заявили, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и не является для нее угрозой

Североатлантический альянс не настроен на противостояние с Россией и не представляет для нее угрозы, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин.

"Давайте проясним. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наше обновленное присутствие лишь отражает нашу постоянную серьезную приверженность пятой статье устава альянса, в которой сказано, что нападение на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - сказал Остин на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом.

Таким образом он прокомментировал свои слова о том, что "НАТО усиливает внешнюю оборону и увеличивает количество боевых подразделений в восточной части альянса". Он отметил, что и США также увеличивают присутствие на восточном фланге альянса.

Накануне президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.