В Батуми пройдет фестиваль молодежи

Фестиваль молодежи пройдет в черноморском городе Батуми 12 августа по случаю Международного дня молодежи, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении организаторов.

Международный день молодежи ежегодно отмечается12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для признания ключевой роли молодежи в современном обществе.

Мероприятия в Батуми пройдут на территории знаменитого здания в форме осьминога. Гостей фестиваля ждет живая музыка, аттракционы, инсталляции, спортивные активности и многое другое. На мероприятии выступят известные грузинские группы LOUDSPEAKERS и BEDFORD FALLS, а также диджей.