В 8-омМФК документальных фильмов «Абрикосовое дерево» в Уджане примут участие документалисты из 20 стран

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА ОО развития кинокультуры «Фильмадаран» («Фильмотека») 21-28 августа в селе Уджан Арагацотнскойобласти РА проведет 8-й Международный фестиваль документальных фильмов "Абрикосовое дерево".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения,в программе фестиваля 30 документальных фильмов из 20 стран-Армении, Ирана, России, США, Италии, Сербии, Швеции, Вьетнама, Франции и других.

Дневные показы пройдут в Ереване, в большом зале Национальной библиотеки Армении, а вечером с 20:00 до полуночи, в Уджанском парке, под открытым небом. Американо-армянский режиссер (проживающий в Нидерландах) и теоретик кино Тина Бастаджян представит в Национальной библиотеке Армении лекцию Walking through the Interactive Documentary: Speculative Interfaces and Thresholds.

Все фильмы будут показаны с армянскими субтитрами. В рамках фестиваля будет действовать также Уджанская киношкола, где дети Уджана (при помощи специалистов фестиваля) снимут короткометражные фильмы, которые будут показаны на церемонии закрытия. Школа действует с 2019 года.

Режиссер и художник Тху Ань Нгуен из Вьетнама проведет мастер-класс по коллажу для детей кружков рисования в Уджане и соседних деревнях: созданные коллажи будут показаны в конце фестиваля.

Голландский режиссер Дирк Виллемсен проведет специальный мастер-класс для молодых армянских и грузинских кинематографистов.

В рамках фестиваля около 30 иностранных гостей, прибывших в Уджан, будут жить всю неделю в домах жителей Уджана, познакомятся с армянским бытом и культурой.