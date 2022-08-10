Министр обороны РА посетил Национальный исследовательский университет обороны МО

Министр обороны РА Сурен Папикян 10 августа посетил Национальный исследовательский университет обороны МО, принял участие в торжественной церемонии завершения первого потока магистерской учебной программы "Государственное и военное управление".

На мероприятии присутствовали руководитель и профессорско-преподавательский состав НИУО, слушатели образовательных программ, высокопоставленные гости, приглашенные эксперты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Сурен Папикян поздравил выпускников магистерской учебной программы, вручил дипломы и выразил уверенность, что полученные знания будут использованы во благо развития Вооруженных сил РА.

Согласно источнику, за торжественной церемонией последовала научная конференция "Влияние характера современных войн на реформы и развитие вооруженных сил РА". Министр обороны отметил важность темы и предложил, чтобы подобные профессиональные обсуждения стали периодическими.