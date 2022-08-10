В аэропорту"Звартноц" болельщики встретили мужскую сборную Армении по шахматам, завоевавшую серебряную медаль на 44–й Всемирной Олимпиаде (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India).

«Это была самая яркая сенсация и сюрприз армянского спорта за последние годы».

Как передаетАрменпресс, на пресс-конференции заявил заместитель министра ОНКС РА Карен Гилоян, говоря об ожиданиях, связанных с шахматной командой.

По словам Карена Гилояна, если ребята войдут в пятерку лучших, это будет очень хороший результат. «Но ребята доказали, что наличие яркой звезды в команде не главное. Команда успешна, когда они органично чувствуют друг друга. Последний тур был самым красивым и ярким доказательством того, как должна играть команда, как только они увидели преимущество Габриела Саркисяна, все начали играть на ничью, нам нужна была победа", - сказал Гилоян.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у Армении трижды была команда чемпионов Олимпиады, после длительного перерыва она считает это историческим успехом.

Об этом заявил капитан сборной Армении по шахматам Габриэль Саргсян, ссылаясь на отсутствие бывшего капитана сборной Левона Ароняна. «Даже в этой нашей победе Левон Аронян внес большой вклад. Конечно, для нас большая потеря, что Левон ушел, но даже в этой победе у него большой вклад. Он каждый раз тренировался с нами, у него большой вклад в каждого сильного шахматиста. Естественно, чувствуется его отсутствие, и особенно это ощущалось во время подготовки к турниру».

Поприветствовать армянских шахматистов приехал и 3-й президент Республики Армения, президент Шахматной федерации Армении Серж Саргсян. В беседе с журналистами Серж Саргсян сказал, что от армянских шахматистов ждали хорошей игры, но они выступили лучше всех ожиданий и достойно представили страну на большом спортивном событии.

Фото։ Айка Бадаляна

Мужская сборная Армении по шахматам заняла второе место на 44-й Всемирной Олимпиаде.

В последнем, 11-м туре Всемирной Олимпиады в индийском Ченнаи сборная Армении встретилась со сборной Испании. Мануэль Петросян, Роберт Ованнисян и Грант Мелкумян завершили свои матчи в составе сборной Армении. Только Габриэль Саргсян праздновал победу. Армения-Испания: 2,5-1,5.

Узбеки выиграли одновременно проходящий матч Узбекистан-Нидерланды (2,5:1,5) и стали чемпионами Олимпиады.

Вторая команда из Индии завоевала бронзовую медаль.

В ходе Всемирной Олимпиады Всемирной Олимпиады (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India)сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 9 побед, обыграв сборные Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), Испании, матч с США завершился вничью и уступила сборной Узбекистана.