КЗК возбудила дела в отношении компаний Globbing, ONEX и Ber-Ber

Комиссия по защите конкуренции РА (КЗК) возбудила производство в отношении трех компаний, занимающихся предоставлением услуг по доставкам из-за рубежа.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Комиссии по защите конкуренции в Facebook.

Согласно источнику, Комиссия по защите конкуренции возбудила в производство дела в отношении ООО «Глобал Шиппинг» (Globbing), ООО «Онэкс» (ONEX) и ЗАО «Айпост» (Ber-Ber Service) – по признакам недобросовестной конкуренции.

«Дела возбуждены на том очевидном основании, что на практике сроки поставок, осуществляемых указанными компаниями, превышали заявленные сроки», — говорится в сообщении КЗК.