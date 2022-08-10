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МИД РФ призвал соблюдать договоренности о прекращении огня в секторе Газа

МИД РФ призвал соблюдать договоренности о прекращении огня в секторе Газа

МИД РФ призвал стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и соблюдать достигнутые на днях договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на РИА Новости.

«Москва серьезно обеспокоена новым всплеском насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и не предпринимать действий, способных подорвать соглашение о прекращении огня, достигнутое между сторонами 7 августа текущего года", - говорится в сообщении.

Согласно источнику,  обострение ситуации в регионе свидетельствует о необходимости скорейшего проведения конструктивных переговоров.


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