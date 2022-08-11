Сирийские войска отбили атаку террористов на востоке провинции Идлиб

Бойцы сирийской армии отразили в среду нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) на востоке провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, банда примерно из 25 иностранных наемников пыталась пройти из района Нейраб в поселок Джубас, где находится лагерь правительственных сил, передает Арменпресс.

"Сирийские военнослужащие вступили в бой с террористами и нанесли им потери, - указывает агентство. - Противник отступил и не пытался больше атаковать".

САНА отмечает, что вооруженные вылазки боевиков заметно участились на северо-западе Сирии. 8 августа на линии соприкосновения сирийских войск и вооруженных формирований оппозиции, поддерживаемых Турцией, было убито три террориста.

26 июля артиллерия сирийской армии в ответ на провокации противника нанесла удары по позициям протурецких сил в районе Дейр-Семаан и в окрестностях пограничного города Аазаз, а также в горной местности Джебель-Акрад и Джебель-Каббани.